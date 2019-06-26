Пекин, 26 июня, 2019, 22:44 — ИА Регнум. На проходящей в Пекине 11-й сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП представлен законопроект о новом разделе Гражданского кодекса КНР о семье и браке, который рассматривается во втором чтении, сообщает 26 июня Синьхуа.

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В частности, документ упорядочивает совместную выплату долгов, сделанных в семейных нуждах одним супругом, но признанных и другим. При этом долги, выходящие за рамки семейных потребностей, предлагается не считать совместными в тех случаях, когда кредиторы доказывают использование заёмных средств в интересах бизнеса, в том числе управляемого обоими супругами.