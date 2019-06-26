Ереван, 26 июня, 2019, 22:29 — ИА Регнум. 25 июня стало известно, что представители правящего блока армянской делегации в ПАСЕ проголосовали против или не участвовали в голосовании по решению о возвращении делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Примечательно, что два оппозиционных депутата — Эдмон Марукян и Наира Зограбян проголосовали «за», а руководитель делегации Рубен Рубинян — «против», Ованнес Игитян же по неизвестным причинам не участвовал в голосовании.

facebook.com/ruben.rubinyan Рубен Рубинян и Пётр Толстой

После того как поднялся шум и распространилась информация о том, что МИД России собирается направить ноту протеста армянскому МИД, из ПАСЕ пришло известие о том, что Рубен Рубинян проголосовал против по ошибке.

Спустя день после своего голосования, Рубинян выступил на заседании ПАСЕ и заявил, что днем ранее произошло недоразумение, и он случайно проголосовал против, на самом деле был «за». Однако было уже поздно, и из председательства ПАСЕ сообщили, что вносить изменения в результаты голосования невозможно, так как регламент ПАСЕ не предусматривает такого механизма и уже был составлен протокол.

Для смягчения ситуации Рубинян опубликовал в Facebook фотографию с главой российской делегации Петром Толстым, написав: «От имени армянской делегации в Страсбурге я приветствовал возвращенную в Ассамблею российскую делегацию и ее руководителя Петра Толстого. Я был рад вновь встретиться с нашим коллегой, председателем комиссии парламента РФ Леонидом Калашниковым, который также является членом делегации. Вопреки некоторым пессимистам, у нас с нашими российскими коллегами нет абсолютно никаких проблем, обсуждаем вопрос организации вечера сближения».

Как пишет армянская газета «Грапарак» («Площадь»), есть разговоры, что Рубинян на самом деле не ошибся, а решение проголосовать против было принято на уровне Никола Пашиняна в качестве ответа на инициативу посла РФ в Армении о встрече с Робертом Кочаряном, но когда стало ясно, что подобный шаг может вбить клин в армяно-российские отношения, Рубинян стал исправлять ситуацию.

Как сообщил член армянской делегации в ПАСЕ от оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, у армянской делегации было решение голосовать «за». Более того, Марукян заверил, что голосование Рубиняна является результатом технической ошибки.

Газета поинтересовалась у Марукяна о неучастии Ованеса Игитяна. Он сказал, что ему неизвестна причина. Кстати, депутат от фракции «Мой шаг» Алексей Сандиков в беседе изданием не исключил, что Игитян, возможно, был болен.

Как сказал Марукян: «Я не знаю, может быть он был нездоров, я не видел, не спрашивал, не мое дело», — сказал он. Оппозиционный депутат также заверил, что под давлением Рубиняна не изменил свое решение.

«У делегации изначально было решение, что все проголосуют «за», просто возникла техническая проблема».На вопрос о том настолько сложен процесс голосования, что руководитель делегации не смог правильно проголосовать или хотя бы на месте исправить ошибку, Марукян ответил: «Нет, не сложно, как в нашем парламент, но во всех парламентах бывает: голосуешь, голос записывается по-другому, или нажимаешь на другую кнопку».