Кубинка, Московская область, 26 июня, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Поставки в Турцию российских зенитно-ракетных систем ПВО (ЗРС) С-400 и подготовка турецких военных к использованию этого вооружения будут завершены до конца текущего года, заявила 26 июня журналистам официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева на форуме «Армия-2019».

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

По её словам, контракт реализуется в указанные в нём сроки и все взятые на себя обязательства Россия выполнит в полной мере.

«Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турецкую Республику исполняется в соответствии с согласованными сторонами сроками. Как неоднократно заявляли турецкие официальные лица, отгрузка техники может начаться уже в следующем месяце. Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца этого года», — сказала Мария Воробьева.

Напомним, ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал журналистам о готовности предназначенных для Турции комплексов С-400 на 99%. Первые компоненты зенитно-ракетных систем будут поставлены Анкаре в июле текущего года.