Рим, 26 июня, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Правозащитники-спасатели из Sea-Watch доставили 42 нелегальных мигранта в порт Лампедузы, несмотря на запрет правительства Италии, 26 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

«Я решил войти в порт Лампедузы. Я знаю, чем рискую, но 42 потерпевших кораблекрушение на борту истощены. Я доставляю их в безопасное место», — заявил капитан катера Sea-Watch 3.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уже заявил, что Sea-Watch — это «корабль вне закона», и потребовал осуществить аресты.

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