Вашингтон, 26 июня, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал лидеров Исламской Республики Иран «эгоистичными и глупыми», если те откажутся заключать новую сделку с Вашингтоном. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 26 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По мнению президента США, экономика Ирана находится в катастрофическом состоянии. Он предупреждает, что власти Ирана могут решить экономические проблемы либо довольно быстро, либо лет через 10, а то и больше.

«Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями. Я не уверен, что их руководство беспокоится о собственном народе. Если они беспокоятся, то они заключат сделку, а если нет — то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп, придя к власти в США, круто изменил американскую политику в отношении Ирана. Если предыдущий президент США Барак Обама пошел на смягчение отношений и в итоге заключил соглашение по иранскому атому, то Трамп это соглашение расторг и восстановил жесточайший режим санкций против Ирана.