Москва, 26 июня, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы 26 июня арестовал Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений и разбойных нападений в центре столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мера пресечения избрана до 25 августа.

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По предварительным данным, подозреваемый действовал в центре Москвы, в основном на Хохловской площади в общественном пространстве «Яма». Он входил в доверие к будущим жертвам, а после угощал их напитками с химическим веществом, отчего те теряли сознание. Далее злоумышленник забирал ценности.

В отношении Сабанова возбуждены семь уголовных дел по статьям «Кража» и «Разбой». Установлены 11 потерпевших.

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Как сообщало ИА REGNUM, в квартире подозреваемого были проведены обыски, где обнаружили химические вещества. Проведённая экспертиза установила, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол.