Москва, 26 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, чем вызвано недовольство профсоюза РАН нынешним финансированием науки и почему академики считают, что нацпроект «Наука» под угрозой срыва, глава высшего научного ведомства России указал на неправильно расставленные приоритеты. Финансирование идет из госбюджета, а значит, нужны какие-то понятные чиновникам критерии для выделения средств — кому больше, кому меньше. Таким критерием сейчас стала публикационная активность. Чем больше у института публикаций в авторитетных зарубежных научных журналах по версии Web of Science, тем успешней признается научная деятельность, а, значит, больше выделяется средств. Более того, Министерством науки и высшего образования установлена норма публикаций в Web of Science. Академия должна по требованию ведомства удвоить число публикаций. И это «госзадание», похоже, выполнено.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская академия наук в Москве

« За последние несколько лет мы в два раза увеличили публикационную активность, и здесь нет угроз, что по этому параметру мы сорвем нацпроект «Наука» , — отметил академик Сергеев, добавив, что « трудно критиковать Министерство науки и высшего образования: они образовались только в прошлом году. Не дело РАН критиковать их. Процесс передачи полномочий, новые документ и так далее, всё это ведет к тому, что какое-то финансирование приходит поздно. Это вызывает недовольство. В частности, критикуют финансирование лабораторий. Соответственно то, что не выполняются нацпроекты, связано с тем, что деньги поступают не в срок. Но вопрос надо задавать министру ».

А если говорить о сути, то, как дал понять глава РАН, институты Академии наук очень разные. Какие-то, скажем, гуманитарного профиля, специализируются на публикациях. Их у них больше, чем, допустим, у экспериментаторов. Причем у последних обычно много оборудования, а на него нужны дополнительные финансы.

« Есть системная проблема с финансированием. Оно привязано к публикационной активности , — подчеркнул Сергеев, — такая прямая привязка нуждается в модернизации. Есть институты, которые имеют инфраструктуру, что для её поддержания не требуется больших денег. А есть институты с тяжелой инфраструктурой, с дорогостоящим оборудованием. Я как физик представляю цену экспериментального исследования. Госзадание должно тратится на то, чтобы эта инфраструктура работала. Это должно учитываться ».

По мнению ученых, нельзя с одной меркой подходить к разным наукам и разным институтам. Подход должен быть дифференцированным. Пусть это будет какой-то коэффициент эффективности работы по шкале для определенного профиля института или что-то в этом роде. Тем более что в РАН уже разделили институты на категории — так сказать, флагманы и отстающие. С этим тоже надо считаться, а не слепо учитывать публикационную активность как универсальное мерило всего и вся.

« Есть институты, которые мы определили как институты первой категории. Зачем им публикации в госзадании? — задается вопросом глава РАН. — Это флагманы, мы им доверяем. Но Минфин говорит, нам нужно на что-то опереться. Проверить, что произведена такая-то продукция» .

Но в отношении науки что такое продукция? Когда она превращается в товар? Мы ведь живем в условиях рынка. В науке товар, по словам Сергеева, когда на вашу публикацию стали ссылаться. Это цитируемость. А получается, что публикаций много, а никто на них не ссылается. Кто это учитывает?

« Мы около 80 тысяч публикаций в Web of Science сделали. И что, это товар? По большому счету, надо разобраться, насколько востребована наша продукция. Если нам ставится задача сделать такое-то количество публикаций, то не вопрос. Но мы начинаем разбираться и видим, что две трети нашей продукции является «мусором». У нас есть протест против того, что существует такая система. Она не приводит к получению качественной продукции », — уверен академик.

Эта проблема очень волнует ученых. Профсоюз РАН намерен выступить с заявлением по поводу необходимости корректировки системы финансирования науки.