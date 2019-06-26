Президент РАН: Две трети наших публикаций — это мусор
Москва, 26 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос ИА REGNUM, чем вызвано недовольство профсоюза РАН нынешним финансированием науки и почему академики считают, что нацпроект «Наука» под угрозой срыва, глава высшего научного ведомства России указал на неправильно расставленные приоритеты. Финансирование идет из госбюджета, а значит, нужны какие-то понятные чиновникам критерии для выделения средств — кому больше, кому меньше. Таким критерием сейчас стала публикационная активность. Чем больше у института публикаций в авторитетных зарубежных научных журналах по версии Web of Science, тем успешней признается научная деятельность, а, значит, больше выделяется средств. Более того, Министерством науки и высшего образования установлена норма публикаций в Web of Science. Академия должна по требованию ведомства удвоить число публикаций. И это «госзадание», похоже, выполнено.
А если говорить о сути, то, как дал понять глава РАН, институты Академии наук очень разные. Какие-то, скажем, гуманитарного профиля, специализируются на публикациях. Их у них больше, чем, допустим, у экспериментаторов. Причем у последних обычно много оборудования, а на него нужны дополнительные финансы.
По мнению ученых, нельзя с одной меркой подходить к разным наукам и разным институтам. Подход должен быть дифференцированным. Пусть это будет какой-то коэффициент эффективности работы по шкале для определенного профиля института или что-то в этом роде. Тем более что в РАН уже разделили институты на категории — так сказать, флагманы и отстающие. С этим тоже надо считаться, а не слепо учитывать публикационную активность как универсальное мерило всего и вся.
Но в отношении науки что такое продукция? Когда она превращается в товар? Мы ведь живем в условиях рынка. В науке товар, по словам Сергеева, когда на вашу публикацию стали ссылаться. Это цитируемость. А получается, что публикаций много, а никто на них не ссылается. Кто это учитывает?
Эта проблема очень волнует ученых. Профсоюз РАН намерен выступить с заявлением по поводу необходимости корректировки системы финансирования науки.