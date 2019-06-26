Саратов, 26 июня, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В Саратовской области женщина скончалась, предположительно, от укуса кладбищенской змеи. Инцидент произошел на территории кладбища у хутора Морозов.

Dario Quattrin Змея

25-летняя женщина находилась на открытой местности, когда, предположительно, её укусила змея.

«В течение пяти минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт)», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В ФАП женщину доставили уже без давления и пульса. Однако медики незамедлительно провели реанимационные мероприятия, но пострадавшая скончалась.

В минздраве уточнили, что, вызвав скорую, родственники повезли пострадавшую навстречу медикам. Врачи скорой помощи констатировали смерть, не доехав до больницы.

«Не исключено, что причиной смерти стал анафилактический шок, но точную причину установит судмедэкспертиза, которая сейчас проводится», — заключили в министерстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае жительнице Ярославля, которую укусила змея, не смогли помочь в больнице из-за отсутствия противоядия. Змея укусила женщину на приусадебном участке в селе Лютово Ярославского муниципального района. Соседка вызвала скорую помощь, медики не могли определить, в какое лечебное учреждение вести пострадавшую.

После госпитализации в больницу №2 Ярославля в течение двух часов состояние пострадавшей значительно ухудшилось, она была переведена в реанимацию. Как говорят родственники, сыворотка женщине введена не была. Начались осложнения на сердце, женщине был поставлен диагноз «инсульт», парализована вся левая половина тела.

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