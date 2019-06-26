Москва, 26 июня, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Все кто причастен к разрушению наших памятников за рубежом, должны быть лишены возможности вести бизнес в России, а в случае их приезда в нашу страну — преследоваться по российским законам, заявил 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия».

Минобороны России Сергей Шойгу

По мнению Сергея Шойгу, депутаты Госдумы должны одобрить соответствующий законопроект, разработанный в Минобороны России.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в данном вопросе «надо переходить к совершенно конкретным шагам и конкретным действиям».

Сергей Шойгу отметил, что нести ответственность должен «и тот человек, который принимал решение, и тот, кто попустительствовал при разрушении памятника, не принял никаких мер по его защите — они должны отвечать».

«Они должны стать для нашей страны невъездными. А если уж въехали, то должны быть подвергнуты за свои действия суду по нашим законам», — добавил глава военного ведомства.

Напомним, наибольшую «активность» в разрушении и осквернении памятников советским воинам проявляют власти различных уровней в Польше, странах Прибалтики и на Украине.