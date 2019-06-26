Шойгу: участников сноса памятников воинам Отечества за рубежом — карать!
Москва, 26 июня, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Все кто причастен к разрушению наших памятников за рубежом, должны быть лишены возможности вести бизнес в России, а в случае их приезда в нашу страну — преследоваться по российским законам, заявил 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия».
По мнению Сергея Шойгу, депутаты Госдумы должны одобрить соответствующий законопроект, разработанный в Минобороны России.
Министр обороны РФ подчеркнул, что в данном вопросе «надо переходить к совершенно конкретным шагам и конкретным действиям».
Сергей Шойгу отметил, что нести ответственность должен «и тот человек, который принимал решение, и тот, кто попустительствовал при разрушении памятника, не принял никаких мер по его защите — они должны отвечать».
«Они должны стать для нашей страны невъездными. А если уж въехали, то должны быть подвергнуты за свои действия суду по нашим законам», — добавил глава военного ведомства.
Напомним, наибольшую «активность» в разрушении и осквернении памятников советским воинам проявляют власти различных уровней в Польше, странах Прибалтики и на Украине.