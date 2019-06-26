Москва, 26 июня, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. О своем решении президент объявил сегодня, 26 июня, на встрече в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

О новом руководителе республики известно, что он с декабря 2015 года до своего назначения работал в должности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области. Ранее в течение трех лет работал советником губернатора Самарской области.

В Ингушетии Махмуда-Али Калиматова хорошо знают. Он — брат полковника ФСБ, Героя России Алихана Калиматова, который погиб от рук бандитов в 2007 году. Кроме того, новый руководитель республики работал прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 год.

Махмуд-Али Калиматов родился в 1959 году в Казахской ССР. В органах прокуратуры работал с 1990 года, окончив юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Трудовую деятельность начал стажером прокуратуры Кировского района города Куйбышева. Среди должностей, которые он занимал, были в том числе должности старшего следователя этой прокуратуры, прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, прокурора города Самары, первого заместителя прокурора Самарской области.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 июня, президент РФ отправил в отставку бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он проработал в должности руководителя республики с 2008 года. 24 июня Евкуров обратился к Владимиру Путину с прошением об отставке.