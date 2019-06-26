Владимир, 26 июня, 2019, 20:40 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объяснил скандальное высказывание главы областного департамента здравоохранения Юлии Арсениной «неудачной формулировкой». Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновница посоветовала настраивать девочек не на образование, а на то, чтобы раньше рожать детей.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заявила чиновница.

Владимир Сипягин заявил, что Арсенина озвучила точку зрения медиков, но сам он с ней не согласен:

«Мысль Юлии Владимировны мне понятна, но я ее не разделяю. Каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее сначала получить профессиональное образование, обеспечить себе достойный уровень жизни. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — цитирует владимирского губернатора «Коммерсантъ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это не первый раз, когда Сипягину приходится оправдываться за «неудачные формулировки» своих подчинённых. Врио вице-губернатора Марина Чекунова во время рабочей встречи с коллективом больницы, находящейся в упадке, посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески — впрочем, она позже сделала это сама, вызвавшись добровольцем на субботник. Глава областного департамента образования Ольга Беляева, оговорившись, заявила, что организацией школьного питания не должны заниматься сами образовательные учреждения, а затем депутат Николай Горохов в продолжение темы назвал школьников «сытыми мальчиками, которые бросают хлеб на пол».