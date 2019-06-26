Ташкент, 26 июня, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Президент Узбекистана подписал закон «О протоколе к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде», документ был принят 11 июня 2014 года в Женеве, сообщает МИД Узбекистана.

Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

Ранее, 13 июня 2019 года закон был принят Законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана и одобрен Сенатом (верхней палатой) 21 июня 2019 года.

25 июня закон был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, тем самым вступил в силу.

Ранее, международное сообщество неоднократно критиковало Узбекистана за применение принудительного труда, в частности, при сборе хлопка.