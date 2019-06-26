Пекин, 26 июня, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Правительство Китая требует от властей Великобритании «не вмешиваться в дела Гонконга», 26 июня передает агентство Reuters.

doctorho Полиция Гонконга

«Британия неоднократно делала безответственные заявления и грубо вмешивалась в дела Гонконга. Китай выражает сильное недовольство и решительную оппозицию этому» , — заявил на брифинге представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июня министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон ввел запрет на поставки в Гонконг слезоточивого газа.

Читайте также: Власти Великобритании запретили продажу слезоточивого газа в Гонконг