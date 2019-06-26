Ташкент, 26 июня, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Сегодня Юнусабадский районный суд Ташкента по уголовным делам огласил обвинительный приговор в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Рашида Кадирова и 13 других лиц, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Приговор был оглашен на закрытом судебном заседании в соответствии требованием статьи 19 УПК республики, а также законом «О защите государственных секретов».

В документе отмечается, что судебные слушания проводились почти шесть месяцев, были всесторонне проверены все доводы показаний подсудимых, выслушаны показания около 200 свидетелей, а также исследованы заключения экспертиз и служебных проверок и других доказательств, собранных по делу, на предмет их законности и обоснованности.

Согласно приговору суда, Кадиров, занимая в 2000—2015 годах должность генерального прокурора Республики Узбекистан, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору с группой лиц, занимавших высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах.

Подсудимым инкриминировались статьи об умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК РУз), вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел (статья 236 часть 2 УК РУз), легализации доходов, полученных от преступной деятельности (статья 243 УК РУз) и других преступлений, направленных против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений.

«За преступления, в совершении которых Кадиров был признан виновным по приговору суда, в порядке части 6 статьи 50 УК РУз, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных размеров заработной платы», — говорится, в частности, в сообщении.

Кроме того, суд принял решение о внесении представлений на предмет лишения специальных званий и государственных наград осужденного генпрокурора за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

«Определено обратить изъятые и описанные в ходе дознания и предварительного следствия денежные средства, а также имущества в счет погашения материального ущерба, причиненного преступлениями, в совершении которых подсудимые были признаны виновными», — сообщает суд.