Тверь, 26 июня, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Государственного Совета РФ «О развитии национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения». Заседание 26 июня в Москве провел президент России Владимир Путин. Темой стали меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Region.tver.ru Игорь Руденя принял участие в Заседании Госсовета РФ о развитии национальной сети автодорог

«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии», — сказал президент.

Владимир Путин приоритетными направлениями работы назвал снижение численности дорожно-транспортных происшествий и усиление профилактических мер. Особое внимание должно быть уделено ремонту сельских дорог, мостовых сооружений, повышению освещенности региональных трасс, обеспечению работы систем видеонаблюдения и другим актуальным для территорий вопросам.

«На рассмотрение участников Госсовета были представлены предложения, в том числе от тверского региона, по вопросам общественного транспорта, качества дорог, ремонта мостов, прохождения экспертизы, — прокомментировал итоги заседания представителям СМИ Игорь Руденя. — Очень важно, что в работе учитывается мнение регионов. Уверен, это повысит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В числе ключевых тем заседания Игорь Руденя назвал наведение порядка в сфере общественного транспорта, ужесточение борьбы с нелегальными перевозчиками, а также профилактику детского травматизма и повышение культуры соблюдения правил дорожного движения.

Положительную оценку работе Тверской области в части повышения безопасности на дорогах дал руководитель исполкома движения «Общероссийский народный фронт» Михаил Развожаев:

«Наша дорожная инспекция проехала более 40 городов, смотрели территории в части безопасности. Дорожная разметка соответствует ГОСТам в нескольких городах, в том числе в Твери. Там отличная разметка, потому что, когда в прошлом сезоне проводили ремонтные работы, применялась современная пластиковая разметка».

В 2019 году в рамках национального проекта в Тверской области отремонтируют 104 км автодорог регионального значения: «Торжок — Осташков», «Осташков — Селижарово — Ржев», «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна» и «Красномайский — Фирово». Верхневолжью из федерального бюджета предусмотрено свыше 1,2 млрд рублей, 760 млн рублей — софинансирование из областной казны.

В Твери планируется отремонтировать 28 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 км. На это потратят более 1,5 млрд рублей федеральных и областных средств.

В целом в 2019 году объём финансирования регионального дорожного фонда составляет около 10,5 млрд рублей — на 46% больше, чем в 2018-м. В 2019 году в Тверской области запланировано отремонтировать более 440 км региональных и местных дорог. В перечне объектов областной программы — дороги опорной сети с наибольшей интенсивностью движения, высоким социальным и экономическим значением, туристические маршруты.

В 2019 году в регионе планируется приступить к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. Среди крупных объектов — реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, ремонт моста через реку Волга в Старице, а также строительство пешеходного моста через реку Дойбица в Конаковском районе в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».