Париж, 26 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации шести стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

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Июньскую сессию покидают делегации Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, частично Польши.

Вместе с тем российская делегация считает возвращение в ПАСЕ возможностью покончить с антироссийской пропагандой Украины.

«Возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой», — заявил глава делегации России Петр Толстой.