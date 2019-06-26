Сессию ПАСЕ покинули делегации шести стран
Париж, 26 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации шести стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
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Зал заседания ПАСЕ
Июньскую сессию покидают делегации Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, частично Польши.
Вместе с тем российская делегация считает возвращение в ПАСЕ возможностью покончить с антироссийской пропагандой Украины.
«Возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, это возможность закончить с украинской пропагандой», — заявил глава делегации России Петр Толстой.