Москва, 26 июня, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Российская делегация вернулась в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы без какого-либо ограничения в правах. Об этом при помощи телемоста сообщил заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Произошло полноформатное возвращение России в старейший орган Европы. Это возвращение состоялось безо всяких изъятий полномочий депутатов. Теперь мы можем представлять интересы наших избирателей, народа России и положить конец той лжи, которую распространяют наши недоброжелатели», — сказал парламентарий.

Добиться этого удалось благодаря выдержке российских депутатов, которые планомерно и неустанно отстаивали свою позицию.

«Сегодня были встречи с делегациями Франции, Германии, Италии, других стран. Мы смогли убедить наших коллег, что нужен диалог», — отметил Толстой.

Как сообщало ИА REGNUM, июньскую сессию ПАСЕ покидают делегации пяти стран в знак протеста против возвращения России в ассамблею.