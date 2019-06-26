Иерусалим, 26 июня, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Израиля на протяжении трёх недель наблюдаются сбои в работе спутниковой навигационной системы GPS, сообщает 26 июня израильское национальное Управление аэропортов.

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Отмечается, что до сих пор не получается установить причину этих сбоев, однако удалось избежать чрезвычайных ситуаций в воздухе.

Управление уточняет, что сбои происходят только в воздухе, а на земле они не фиксируются. Это затрудняет пилотирование самолётов и работу авиадиспетчеров.

Проблемы с работой спутниковой навигационной системы GPS наблюдаются во всём воздушном пространстве Израиля.