Задержание замначальника отдела ГИБДД в Чувашии: детали
Чебоксары, 26 июня, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей регионального ГИБДД. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, его подозревают в превышении полномочий.
Фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Чувашии. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
По данным ведомства, речь тогда шла о нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили ИА REGNUM, что проводится служебная проверка, при подтверждении фактов подозреваемый будет уволен по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство привлечено к дисциплинарной ответственности.