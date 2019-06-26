Вашингтон, 26 июня, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Германия уклоняется от увеличения военного бюджета, продолжая платить миллиарды долларов «потенциальному противнику» НАТО России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Они платят России, а мы при этом должны защищать Германию, которая уклоняется от военных расходов», — сказал Трамп.

«Германия платит потенциальному противнику, от которого мы должны ее защищать», — добавил президент США.

Напомним, ранее страны — члены НАТО обязались довести свои военные расходы до 2% национального ВВП. Тем не менее Германия под разными предлогами откладывает сроки увеличения военного бюджета.