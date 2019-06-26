Туркестан, Казахстан, 26 июня, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Жители Арыси Туркестанской области Казахстана начнут возвращаться в свои дома до 30 июня 2019 года. Об этом 26 июня заявил аким (глава) региона Умирзак Шукеев, сообщает агентство «Казинформ».

Astana.gov.kz Умирзак Шукеев

"Точное время сообщим 28 июня. Потому что для полной безопасности населения мы должны полностью очистить город», — уточнил глава Туркестанской области Казахстана.

По его словам, для возврата населения и оценки повреждений город разделен на 17 секторов. Ответственными за сектора назначены 640 граждан области, которые займутся видео‑ и фотосъемкой повреждений, полученных в результате взрыва снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня первый президент Казахстана Нурсултан Назарабев провел заседание Совета безопасности, посвященное чрезвычайному происшествию в городе Арыси и вопросам водной безопасности республики.