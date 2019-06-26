Владимир, 26 июня, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала молодым девушкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования. Заявление чиновницы приводит владимирское издание «Зебра-ТВ».

mohamed mohamed mahmoud hassan Мать с детьми

Речь о «молодых родах» зашла в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышении рождаемости, который состоялся сегодня в областном Доме молодежи.

Чиновница Арсенина, выступая перед молодежью, прямо сказала, что женщины её поколения настраивают своих дочерей (то есть ту самую молодежь, перед которой она выступает) на то, чтобы сперва получить образование, а уж потом думать о рождении детей. Но с точки зрения здоровья — эта тенденция неправильная, и рожать лучше как можно раньше, сказала Арсенина.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование, и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — заявила чиновница.

Также она подчеркнула, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети — это обуза.

Однако во Владимирской области это заявление Арсениной вызвало весьма неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали рекомендации Арсениной неуместными.