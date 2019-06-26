Страсбург, Франция, 26 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня. ПАСЕ проголосовала за восстановление полномочий России 116 голосами за и 62 голосами против.

Antonio Bonanno Совет Европы

Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

«Ассамблея… призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)». В документе речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений.

Поправки в устав ПАСЕ были условием возвращения российской делегации в Ассамблею.

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