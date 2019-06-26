Астана, 26 июня, 2019, 22:50 — ИА Регнум. На внутреннем рынке Казахстана планируют выпустить облигации компании «LRT Астана» на сумму $1,5 млрд для завершения строительства системы легкорельсового транспорта в Нур-Султане. Об этом сообщил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, $344 млн из общего объема выпущенных облигаций планируется направить на погашение кредита, взятого ранее в Государственном банке развития Китая.

Смаилов добавил, что власти республики пересмотрели схему финансирования проекта, так как китайский банк приостановил выделение средств. Строительство планируется завершить 1 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (мэру) Нур-Султана Алтаю Кульгинову изучить ситуацию вокруг строительства линии легкорельского транспорта.