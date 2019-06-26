Москва, 26 июня, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В настоящее время, спустя 10 с лишним лет после провозглашения независимости Косово, сложилась уникальная ситуация, когда мировое сообщество может найти долгосрочное и взаимоприемлемое для Белграда и Приштины и для ключевых игроков решение, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 26 июня на пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

«Во-первых, безусловно, изменилась политика США по отношению к Балканам, — сказал Искендеров. — Это тот самый пресловутый новый подход администрации США к политическому регулированию как к достижению сделки, имеет как свои плюсы, так и свои минусы, но что касается Балкан, такой подход вполне может быть востребован. Кроме того, сейчас именно косовская проблема может стать важным плацдармом для нахождения взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном. А таких плацдармов сейчас очень мало».

Как полагает Искендеров, очевидно, что сейчас президент Сербии, используя тот кредит доверия и ту электоральную поддержку, которая у него есть, явно готов к тому, чтобы пойти на непопулярные решения с тем, чтобы обеспечить интересы косовских сербов.

«Безусловно, для руководства Косово и Албании проблема территориального разграничения является лишь одним из элементов реализации более глобальной стратегии — создания той самой Великой Албании, единого албанонаселённого пространства, в котором отсутствуют границы и есть единая экономическая зона и которое выступает на международной арене как влиятельный игрок, — сказал Искендеров. — Именно стремление албанских лидеров к собиранию албанонаселённых земель может способствовать тому, что Сербии удастся отстоять свои интересы в Косово в том виде, в котором это возможно. Россия не может бесконечно отстаивать интересы Сербии, учитывая, что в самом сербском обществе позиции в отношении Косово очень сложные и противоречивые».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич, выступая на международном форуме по безопасности GLOBEC в Братиславе, заявил, что Сербия готова продолжить переговоры с Косово в любом формате сразу после отмены пошлины в 100% на продукты сербского происхождения.