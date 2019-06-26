Калуга, 26 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В Калуге 42 выпускника 2019 года из пяти специализированных организаций пришли на ежегодный областной бал выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты 26 июня.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошёл традиционный бал выпускников учреждений для детей-сирот

Накануне 75-летия образования Калужской области бал детей-сирот прошёл под девизом «Калужский край — душа России». Перед участникам выступили творческие коллективы региона. Всем выпускникам вручили подарки, а достигшим особых успехов — статуэтки «Расправь крылья!».

На празднике отмечалось, что в области хорошо развита система постинтернатного сопровождения. Выпускников поздравили министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и региональный уполномоченный по правам человека Юрий Зельников.

«Выберите свой жизненный и профессиональный путь. Он может быть непростым, на нем могут встречаться препятствия. Не бойтесь, преодолевайте их, от этого только будет крепчать ваш дух, вы будете становиться сильнее. Наши двери всегда открыты для вас, не забывайте, что мы всегда рядом. Помните и о своей малой родине. У нас замечательный край, он действительно является душой России. Конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы вы свою дальнейшую жизнь связали с калужской землей. Я вам желаю здоровья, удачи на жизненном пути и всего самого, самого доброго!» — сказал Павел Коновалов, обращаясь к выпускникам.

Бал организовали министерство труда и социальной защиты области и «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» при спонсорской поддержке социальных партнеров.