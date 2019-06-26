Калуга, 26 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Калужские следователи задержали жителя города Новомосковска Тульской области, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершенолетней с использованием социальной сети. Как сообщил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Дмитрий Анненков, в конце марта в правоохранительные органы поступило сообщение о совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней жительницы Боровского района.

Kaluga.sledcom.ru Обыск на квартире у подозреваемого

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней».

«Как установлено следствием, потерпевшая переписывалась в социальной сети с 10-летней незнакомой девочкой и отправила ей свои фотографии в обнаженном виде. Следователем было дано поручение подразделению регионального УМВД по установлению лица, с которым велась переписка. Им оказался 38-летний житель Новомосковска Тульской области, который действовал в социальной сети под вымышленным именем, представляясь несовершеннолетним ребенком. В квартире мужчины проведен обыск, изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подозреваемый задержан на 48 часов», — сказал Дмитрий Анненков.

В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина в содеянном признался. Ему грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM 42-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, используя мобильный телефон, создал в социальной сети страницу, с которой общался с 15-летней девочкой. Осужденный мужчина попросил девочку отправить ему фотографии в обнаженном виде. Доверяя новому знакомому, она выполнила пользу обвиняемого. Затем злоумышленник стал требовать больше интимных фотографий, а также вступления с ним в интимную связь после освобождения из мест лишения свободы. Девочка прекратила общение и заблокировала пользователя. После прекращения переписки обвиняемый распространил фотографии несовершеннолетней среди пользователей социальной сети, где их увидели знакомые потерпевшей.