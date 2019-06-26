Варна, Челябинская область, 26 июня, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Жители челябинского посёлка Варна не увидят надземного перехода через железнодорожные пути вблизи станции Тамерлан. Строить его нецелесообразно, так как поток поездов и пешеходов небольшой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Варна74.рф Варна

Вопрос стал актуальным во время подготовки к «прямой линии» Владимира Путина, которая прошла 20 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села записали видеообращение к главе государства. Они заявили о том, что вынуждены преодолевать имеющиеся железнодорожные пути, пробираясь под поездами, и попросили построить надземный переход.

Вопрос обсуждали на уровне правительства региона. И. о. заместителя губернатора Сергей Шаль провёл совещание, в котором приняли участие представители Южно-Уральской железной дороги и администрации Варненского района. В ходе встречи стороны договорились о том, что обеспечат безопасность граждан на пешеходном переходе на станции Тамерлан. Им обеспечат свободный проход.

Контроль за тем, как будет обеспечиваться этот свободный проход, отслеживается в режиме реального времени с помощью видеонаблюдения. Если железнодорожники не смогут обеспечить безопасность, то тогда власти не исключают строительства надземного перехода.

Между тем напомним, что жалоба граждан вызвала широкий резонанс. СКР после неё даже возбудил уголовное дело.