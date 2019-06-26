Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города. Он объяснил это тем, что в отношении него была совершена политическая провокация.

Александр Беглов

Напомним, в интернете появилось видео, на котором, как утверждают авторы ролика, сотрудницы администрации Выборгского района Петербурга проводят манипуляции с подписными листами в поддержку Александра Беглова, переписывая туда паспортные данные граждан. Сам Беглов заявил, что он и его предвыборный штаб не имеют к этим действиям никакого отношения, и попросил правоохранительные органы — МВД и СКР — провести расследование.

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Сегодня Александр Беглов высказал слова благодарности всем, кто поддержал его в ходе сбора подписей, особо упомянув жителей Выборгского района. И объяснил, почему подписи петербуржцев из этого района не могут быть использованы по назначению

Александр Беглов, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга, врио губернатора «Во время выборов, не только в нашем городе, но и во всём мире, существуют спекуляции. То же самое произошло и в Выборгском районе. Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, что это — провокация, злой умысел… Но, в связи с тем, что есть политические спекуляции, я принял решение о том, что те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, мы не будем сдавать их в избирательную комиссию. Но я всех жду на выборах 8 сентября».

Напомним, кандидату-самовыдвиженцу, каким является Александр Беглов, необходимо сдать в Горизбирком не менее 76 тыс. подписей избирателей, а также пройти муниципальный фильтр, сдав подписи не менее 155 муниципальных депутатов из разных районов.