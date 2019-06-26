Киев, 26 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Регламентный комитет ПАСЕ признал достаточными основания для обжалования полномочий российской делегации, сообщил 26 июня украинский народный депутат от фракции «Народный фронт», член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Voe.int Венецианская комиссия

По информации Емца, окончательное решение по российской делегации будет принимать Венецианская комиссия.

«Россия вернулась в ПАСЕ, но не совсем… Решение регламентного комитета подтверждаю», — заявил представитель Украины.

По его информации, привлечение к делу Венецианской комиссии связано с тем, что представители России, депутаты Госдумы, были избраны в т. ч. за счет голосов из Крыма.

«И поэтому вопрос, являются ли они полномочными депутатами с точки зрения международного права», — отметил Емец.

Также он заявил, что украинская делегация в ПАСЕ, несмотря на официальную приостановку своей работы, «не сдалась и не расслабилась».

«Россияне… могут работать, но в таком «подвешенном» состоянии. Решение Венецианской комиссии будет иметь определяющее значение», — резюмировал украинский депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отозванный для консультаций в Киев, заявил, что Украина должна ответить «комплексом конкретных действий» на решение Ассамблеи о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не будет влиять на решение относительно формата участия Украины в ПАСЕ, однако считает, что сейчас Украине в ПАСЕ «нечего искать» — «и политически, и эмоционально». При этом министр заявил, что представители украинской делегации, противодействуя решению по России, «выложились по полной».