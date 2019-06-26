Москва, 26 июня, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Надежды на достижение компромисса между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС тают на глазах, считает заместитель декана факультета мировой политики ВШЭ Екатерина Энтина. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 26 июня на пресс-конференции, комментируя отмену саммита по судьбе Косово, который должен был пройти 1 июня в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Встреча была отменена. Ничего критического в этой отмене нет. С одной стороны, сама встреча имела весьма маленькие шансы на успех. Это было видно по предыдущей встрече в конце апреля в Берлине, — сказала Энтина. — Это имеет ряд совершенно объективных объяснений. Первое: Брюссель находится в процессе смены администрации. Второе: косовары перестали быть и казаться договороспособным партнёром Запада, каким они выглядели в предыдущие десятилетия. Они категорически не хотят уступать по вопросу отмены таможенных пошлин».

Кроме того, эксперт отметила, что у германо-французского тандема и в целом у брюссельской дипломатии всё меньше и меньше ресурсов для того, чтобы добиться договора между сербами и косоварами.

«Это подтверждают и последние шаги ЕС, — сказала Энтина. — Обостряется это и тем, что сербы получили солидную порцию критики в предварительном отчёте Брюсселя по 2018 году. Всё это брюссельскую дипломатию ослабляет. Ослабляет её и разность позиции в отношении того, как должен быть решён косовский вопрос. Специфические отношения внутри ЕС с Великобританией также по балканскому вопросу добавляют огня. Лондон — это традиционно исторический игрок внутри региона, и сегодня мы видим активизацию Великобритании внутри региона. Отдельные сюжеты явно свидетельствуют о том, что у Великобритании есть своя национальная позиция по балканским вопросам».

В итоге, как подчеркнула эксперт, то, что косовары открыто просят о подключении Вашингтона к переговорному формату, не удивительно, а логично.

«В случае подключения США Белград уже анонсировал, что он будет запрашивать подключения Москвы, — отметила Энтина. — Видимо, рано или поздно мы увидим изменение переговорной рамки. Пока же тучи над Сербией, несмотря на всю её договороспособность, не только не расходятся, но сгущаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, посол США в Сербии Кайл Скотт призвал Сербию и Косово к возобновлению диалога, так как замороженный конфликт не может стать гарантией стабильности в регионе.