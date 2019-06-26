В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Киев, 26 июня, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Директор Украинского института национальной памяти, член партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко) Владимир Вятрович считает, что в Киеве произошла «попытка реванша пророссийских сил». Соответствующее заявление Вятрович сделал 26 июня, комментируя отмену Окружным административным судом Киева решения Киевского горсовета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры (член Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Романа Шухевича (главнокомандующий Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По его словам, решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина якобы поддержали большинство киевлян.
Он считает, что киевский суд три года тянул с принятием решения, дожидаясь смены политической ситуации на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича. Соответствующее решение приняла судья Чудак Олеся Николаевна.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что киевские власти также подадут апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина.