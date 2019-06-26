Архангельск, 26 июня, 2019, 17:51 — ИА Регнум. С Красной пристани Архангельска стартовала туристическая экспедиция на Новую Землю. На борту яхты Lady Dana 44 — восемь туристов из Польши и два сотрудника национального парка «Русская Арктика», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Galeria.trojmiasto.pl Яхта «Lady Dana 44»

Яхта отправилась в рейс с капитаном из Гданьска Ришардом Войновски. Впереди — почти месяц пути по территории самого крупного арктического национального парка в мире — «Русской Арктике».

Сотрудники парка на мысе Желания проведут сезонные полевые работы и продолжат ежегодный мониторинг флоры и фауны арктических островов.

В планах капитана Войновски дойти на яхте также до островов Земли Франца-Иосифа. Однако это будет зависеть от ледовой обстановки. Сейчас известно, что льдов в районе островов архипелага много и они плотные.

«Мы были впервые в «Русской Арктике» в 2013 году. Мы шли вокруг Северного морского полюса, через Северный морской путь, и ждали, чтобы лед опустился, и нам посчастливилось увидеть красоту архипелага Земля Франца-Иосифа. Это очень замечательное путешествие. Мы видели китов, моржей и белых медведей совсем рядом с яхтой», — поделился капитан яхты Ришард Войновски.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в нацпарке, летом 2019 года Lady Dana 44 посетит национальный парк трижды. Все три рейса в «Русскую Арктику» будут туристическими.