Киев, 26 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец мая нынешнего года составил 78,4 млрд долларов.

Gov.ua Оксана Маркарова

Соответствующую информацию сегодня, 26 июня, обнародовала пресс-служба украинского минфина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что непосредственно за май 2019 года долг Украины сократился в долларовом эквиваленте на 1,44 млрд долл., или на 1,8%. В гривневом эквиваленте объем госдолга Украины за этот период сократился на 18,36 млрд грн, или на 0,9% — до 2,106 трлн грн.

Вместе с тем, согласно информации минфина, с начала 2019 года объем госдолга Украины вырос на 0,1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 2,9% в гривневом эквиваленте.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кабинет министров Украины утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019−2022 годы, которая предусматривает снижение предельного объема госдолга к ВВП до 43%. Тогда министр финансов Оксана Маркарова заявила, что стратегия включает в себя четкий план работы, который поможет достичь поставленной цели.

Украинский экономист Виктор Скаршевский при этом заявил, что за время работы Владимира Гройсмана на должности премьер-министра Украина увеличила свой внешний долг на $14,6 млрд — в частности, внешний долг вырос на $6,1 млрд, а внутренний долг — на $8,5 млрд.

«Более того, при общем резком увеличении госдолга, ухудшилась валютная структура государственного долга (доля долга, номинированного в валюте возросла с 60% в начале 2013 до 68% в апреле 2019), что увеличивает риски по обслуживанию и погашению госдолга в результате неизбежного ускорения девальвации», — отметил в своем комментарии Скаршевский.

Также отметим, что главным кредитором Украины в настоящий момент является МВФ. Пока что сотрудничество с фондом поставлено на паузу, возобновление переговоров о кредитовании Киева ожидается после проведения в стране досрочных парламентских выборов.