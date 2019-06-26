Судак, Крым, 26 июня, 2019, 18:53 — ИА Регнум. На международном форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» завершилась седьмая творческая смена «Год театра». Представители театральных студий и коллективов получили денежные гранты общей суммой 2 млн рублей на развитие своих проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума 26 июня.

Пресс-служба «Тавриды 5.0» Вечерняя программа

Театральная смена проходила в Крыму с 21 июня по 25 июня 2019 года. Более 400 молодых актеров, драматургов и режиссеров со всей страны собрались вместе для обсуждения проблем современного театра, обмена опытом и демонстрации своих работ.

22 участника получили денежные гранты на развитие собственных проектов общей суммой 2 млн рублей. Среди них — Ислам Беров с проектом «Studio impove», Егор Геращенко с его «Фестивалем театральных школ Петербурга», Яна Мамонова с социальным проектом «Кастинг» для людей с «безграничными возможностями», Ангелина Радченко с проектом «Звонок в военное прошлое» и другие представители современных театральных студий, авторы спектаклей и руководители фестивалей.

Пресс-служба «Тавриды 5.0» Гранты

На открытии смены 21 июня выступали вице-премьер России Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Их приветственные речи продолжились мотивационной сессией «Россия — страна возможностей», на которой выступали современные музыканты и артисты эстрады. Ольга Голодец отметила, что у участников театральной смены «Тавриды» есть ряд преимуществ, поскольку драматургия в России — сильная сторона.

Пресс-служба «Тавриды 5.0» Выступление Ольги Голодец

В ходе смены прошло несколько профессиональных кастингов. К работе с Оперно-симфонической лабораторией New Opera World 2019 были допущены актеры Максим Сударев, Юрий Гончаров и Алексей Красовский. В режиссерской номинации победили Мария Чубукова и Анна Дрозд.

Пожидаев Роман победил в номинации «Молодой режиссер» и получил право на постановку спектакля в Москве. 4 молодых участника «Тавриды» получили возможность встретиться с Никитой Михалковым в рамках кастинга в его Академию. Еще десять молодых актеров смогут участвовать в Лаборатории новой пьесы и аудиоспектаклей «ЛитРес: Чтец».

На смене также были названы имена молодых писателей, ставших финалистами национальной премии «Русские рифмы. Русское слово». Среди них, например, Людмила Прохорова с романом «Русский лимб», Татьяна Иванова с произведением «Прекрасный призрак» и Алексей Синяев с пьесой «Взломанный».

Шесть спектаклей были поставлены участниками форума прямо во время театральной смены на сцене Дома Культуры в Новом Свете.

Международный форум деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в юбилейный пятый раз проходит в 2019 году в Крыму и объединяет в течение трех этапов представителей многих культурных отраслей.

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