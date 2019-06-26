Москва, 26 июня, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский на заседании Госсовета России, посвященном развитию дорожной инфраструктуры, призвал укрупнить российские регионы, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград, присоединив к нему Ленинградскую область.

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавый орел у Александровской колонны на Дворцовой площади

По словам Жириновского, укрупнение регионов необходимо в интересах развития экономики, в том числе транспортной инфраструктуры.

«Много — 85, (надо сделать) 40 губерний по 5 млн (жителей), легче управлять», — сказал глава ЛДПР.

Он считает необходимым объединить в один регион Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и Северную столицу «по-русски назвать — Петроград».

Напомним, город на Неве носил это имя с августа 1914 года, когда первоначальное название Санкт-Петербург было отменено на волне антигерманских настроений после начала Первой мировой войны, до января 1924 года, когда город получил имя Ленинград в честь основателя Советского государства.

Название Санкт-Петербург было возвращено в сентябре 1991 года, с учетом итогов общегородского референдума, большинство участников которого проголосовали за первоначальное название города.