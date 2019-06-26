Ярославль, 26 июня, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Кировский районный суд вернул прокурору уголовное дело бывшего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Кировский суд Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2018 года на тот момент действующий депутат получил от ярославского предпринимателя 330 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в конкурсных закупках «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля и областным департаментом региональной безопасности.

Сам Дыбин свою вину отрицает. Расследование уголовного дела длилось год и недавно было передано в суд, который вернул его прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом».

«Обвинение противоречиво. Непонятно, в чем заключается мошенничество. Одни доказательства противоречат другим. Думаю, что нужно заново предъявлять обвинение или прекращать уголовное преследование. Нельзя называть черное белым. Думаю, суд проявил принципиальную позицию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Павла Дыбина Артем Иванчин.

Первоначально Павел Дыбин был заключен под стражу, однако затем суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.