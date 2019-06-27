О поражении «всей Европы и мира» и бездорожье в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Порошенко заявил о поражении «всей Европы и мира»;
- В Луганске заявили об отводе сил и средств;
- Путин признал дефицит дорог высокого качества;
- Госдума рассмотрит законопроект об ополченцах Дагестана;
- Жители Кубани отравились проточной водой.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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