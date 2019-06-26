Киев, 26 июня, 2019, 16:16 — ИА Регнум. На Украине продолжают обсуждать ситуацию с возвращением российской делегации в ПАСЕ и приостановкой украинского участия в работе Ассамблеи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Олег Волошин считает, что нынешняя истерика осколков уходящей власти по поводу возвращения России в Ассамблею является «лучшим подарком Москве».

«Так неожиданно для России — не только ее представители возвращаются в Страсбург, но и заодно оттуда добровольно уходят те, кто все эти годы рядился в их главных оппонентов. Двойной эффект за те же деньги, как сказали бы в рекламном ролике. И бонусом идёт тотальное раздражение членов многих парламентов стран ЕС той истерикой, которую устроили и без того поднадоевшие украинские коллеги», — отмечает Волошин.

Эксперт констатирует, что в результате последних событий трещина между Украиной и ЕС возникла явно более глубокая, чем ее могли бы создать представители России.

«Наши ура-патриоты в очередной раз помогают якобы ненавистному им Кремлю больше, чем могли бы его собственные кадры», — констатирует украинский политолог.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам голосования за возвращение российской делегации представители Украины в ПАСЕ решили прекратить участие в работе ассамблеи. Вместе с тем, по законодательству, делегация может лишь временно прекратить работу ПАСЕ, а окончательное решение о формате взаимодействия должна принимать Верховная рада и президент Украины. Также министерство иностранных дел Украины отозвало постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу. Кроме того, в Киеве рассматривают еще несколько вариантов «мести» — например, отозвать приглашения наблюдателям от ПАСЕ на досрочные парламентские выборы.

Европейские депутаты действительно воспринимают Киев весьма раздраженно — так, известно, что украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ.