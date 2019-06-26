Москва, 26 июня, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Президент РФ удовлетворил прошение об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Сегодня, 26 июня, Владимир Путин подписал указ об освобождении его от должности руководителя республики, говорится в официальном сообщении на сайте главы государства.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

На встрече в Кремле глава государства поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за добросовестную многолетнюю работу на посту главы субъекта и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Его представление состоится 27 июня в столице Ингушетии — Магасе.

Ранее высказывались предположения, что Юнус-Бек Евкуров, являясь кадровым военным, генерал-майором, Героем России, сможет продолжить свою карьеру на военном поприще. Ряд источников указывал также на возможность Евкурова стать советником президента или помощником главы Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Юнус-Бек Евкуров сообщил о своем решении покинуть пост главы Ингушетии 24 июня. Он выступил с обращением к жителям республики, напомнив о позитивных переменах, которые произошли в республике за годы его работы в этой должности, начиная 2008 года. Глава Ингушетии также назвал причины своего решения оставить пост руководителя, среди которых одной из главных является разобщенность в ингушском обществе.

Евкуров подчеркнул, что в настоящее время Ингушетия требует перемен, нужен новый руководитель, который в новых реалиях, в свете поставленных президентом и правительством перед властями субъектов РФ задач, будет работать более эффективно, возглавив команду профессионалов.

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Напомним, в самой республике к решению, принятому Евкуровым, отнеслись по-разному. Многие жители отмечали, что за 11 лет на этом посту его команде удалось вывести республику из кризиса, победить терроризм, построить множество промышленных и сельхозпредприятий, десятки школ, детских садов, больниц, домов культуры и спортивных объектов.

Что касается противников Евкурова, то представители оппозиции встретили его решение об отставке с нескрываемым ликованием. Отставка главы была одним из их требований, которые они выдвигали на митингах протеста, захлестнувших Ингушетию осенью 2018 года, после того как было принято соглашение об установлении административной границы с Чечней.