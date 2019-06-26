Шанхай, Китай, 26 июня, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Китайский производитель Vivo представил свои новые очки с технологией дополненной реальности AR Glass, которые смогут работать в паре с 5G-смартфоном компании. Об этом 26 июня сообщил портал Digit.

Vivo.com Новые очки Vivo

Презентацию устройства компания провела на форуме MWC 2019, который проходит в Шанхае с 26 по 28 июня 2019 года. Подключение очков к смартфону будет осуществляться через кабель USB-C. Представители Vivo сообщили, что очки можно будет использовать для игр, различной офисной работы и распознавания людей и различных предметов. Стоимость устройства компания пока не называет, как и точную дату его выхода на рынок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра Harry Potter: Wizards Unite, в основу которой легла технология виртуальной реальности, не смогла побить рекорд другого проекта компании Niantic — Pokemon Go. За первые сутки после выхода ее скачали в США 400 тыс. раз, геймеры потратили за это время около $300 тыс.