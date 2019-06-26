Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 26 июня приняли закон о внесении поправок в региональный бюджет 2019 года. Бюджет увеличен за счет федеральных поступлений, а большая часть «добавки» в расходную часть пойдет на здравоохранение.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти

«Изменения в областном законе о бюджете вызваны увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и перераспределением средств для финансирования нацпроектов», — объяснил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Как сообщили в областном правительстве, из федеральной казны в Ленобласть поступило 615,5 млн рублей.

Эти деньги пойдут на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды, формирование системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Также за счет этих средств будут возмещены затраты на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

В целом расходная часть бюджета увеличена на 2,9 млрд рублей. Из них 1,58 млрд рублей направлены на оплату труда медицинских работников и на оснащение медицинских организаций Ленобласти.

Кроме того, внесены изменения в адресно-инвестиционную программу региона. На финансирование десяти объектов, среди которых школа, амбулатория, ветлечебница и физкультурно-оздоровительный комплекс в разных районах Ленобласти, дополнительно направлено 141, 5 млн рублей.

До внесения этих изменений доходы Ленобласти в 2019 году должны были составить 122,4 млрд рублей, расходы — 138,1 млрд рублей, дефицит бюджета — 13,9% от собственных доходов.