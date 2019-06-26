Сеул, 26 июня, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи прошел 26-й корейско-китайский форум экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

LWYang Корея. Сеул

По данным источников, корейско-китайский форум прошел сегодня, 26 июня в пятизвездочном отеле Walkerhill Seoul Hotel, расположенном в районе Кванджин-гу.

Известно, что на форуме присутствовали около 400 представителей 200 компаний и учреждений Южной Кореи и Китая, включая CJ Logistics, SM Group, SPC Group, Pulmuone, Bank of China, China COSCO, BOE.

В рамках корейско-китайского форума представители двух стран обсудили пути сотрудничества между странами и пути совместного сотрудничества с третьими странами.

«В 1992 году объем товарооборота между странами составил 6,4 млрд, однако спустя 27 лет он увеличился в 40 раз. Китай является крупнейшим торговым партером Южной Кореи, а Южная Корея — третьим по величине торговым партнером Китая, — сообщил представитель министерства торговли, промышленности и энергетики. — Если мы сможем объединить свои усилия в продвижении на рынки других стран, то добьемся успеха».