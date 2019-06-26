Увольняемым музыкантам госансамбля Чувашии предложили танцевать
Чебоксары, 26 июня, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В новом творческом сезоне Чувашский государственный ансамбль песни и танца, который ранее гремел не только по всей стране, но и активно гастролировал за рубежом, останется без оркестра народных инструментов. Сегодня, 26 июня, музыкантам раздали уведомления о «сокращении штата работников», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В качестве нового места работы музыкантам предложили стать… танцорами или хористами и даже главными балетмейстером или хормейстером. Наблюдатели отмечают, что «цинизм ситуации зашкаливает», в Чувашии уничтожают наследие, которое создавалось и лелеялось десятилетиями. Не исключая, что за госансамблем, который в этом году отмечает 95-летие и стал одним из символов национальной культуры, оптимизация может распространиться и на другие учреждения.
26 июня артистов оркестра народных инструментов Чувашского государственного ансамбля песни и танца официально уведомили о «проведении организационно-штатных мероприятий по сокращению штата работников». Согласно приказу и. о. директора, «в целях совершенствования организационной структуры управленческого производственного процесса учреждения и максимального задействования творческого потенциала артистов, уравнивания потенциала хоровой и танцевальной группы ансамбля» с 27 августа 2019 года из штатного расписания исключаются все шесть артистов оркестра.
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Как требует законодательство, им предложили вакантные должности. И надо отдать должное чувству юмора нового руководства ансамбля: оркестрантам предложили поработать артистами хора или балета, либо попробовать себя в качестве главного балетмейстера или главного хормейстера.
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов считает, что происходит культурная «революция» или «опричнина» в культуре.
По его словам, в Татарии или, к примеру, на Кавказе такое «представить вряд ли возможно», поэтому их национальные коллективы «сегодня гремят на всю страну»:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние годы этот уникальный творческий коллектив ансамбля песни и танца стал полем для экспериментов чиновников. Со слов сотрудников ансамбля, началось перераспределение ставок с хорового состава в пользу танцевального. При этом профессионалы подчёркивают, что построение ансамбля имеет свои особенности и подобные «реформы» могут привести к тому, что композиции потеряют свою целостность, национальный колорит и органичность, а ансамбль, условно говоря, превратится «в балетную труппу». Наибольший удар принял на себя оркестр народных инструментов: если в лучшие времена там насчитывалось 12 человек, то сейчас — почти наполовину меньше. Для сравнения: в Татарии и Башкирии в подобных коллективах не менее 16 музыкантов.