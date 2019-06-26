Украина срубила свой сук в ПАСЕ, Сербия сохранит нейтралитет: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Украина вызвала отторжение в ПАСЕ;
- Сербия сохранит военный нейтралитет;
- Совфед одобрил закон о приостановлении действия ракетного договора;
- Водитель на Крымском мосту рекордно превысил скорость;
- Завода по откачке байкальской воды не будет.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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