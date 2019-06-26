Киев, 26 июня, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о принятии Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, которая возвращает права делегации из России.

Петр Порошенко

«Возвращение РФ в ПАСЕ — поражение не только Украины, но и всей Европы и мира», — написал бывший глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Страсбурге члены ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой делегация РФ официально приглашена на июньскую сессию в ассамблею. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 были против, 10 воздержались.

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