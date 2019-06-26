Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Россия впервые примет у себя главный континентальный турнир по чир спорту. Он пройдет с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге, в концертно-спортивном комплексе «Сибур Арена». Как передает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Марина Кежаева заявила журналистам, что это один из самых массовых и стремительно развивающихся видов спорта, как в нашей стране, так и в мире.

Андрей Пронин ИА REGNUN Чирлидинг

Чирлидинг, как спортивное направление, сочетает в себе элементы акробатики, гимнастики и танцев.

«Потенциально нашим видом спорта, с учетом новых дисциплин, занимается около 1 млн человек. Просто некоторые не знают, что они занимаются чир спортом», — отметил организатор чемпионата Европы, член президиума ECU, президент Союза чир спорта России Андрей Кокоулин.

Вице-президент Союза чир спорта России Юлия Саутина уточнила, что чир спорт включает в себя 11 дисциплин, которые делятся на групповые и парные, а также включает различные направления танца и акробатики.

«Мы достаточно разношерстный вид спорта: у нас и хип-хоп, у нас и чир, у нас и джаз. То есть всё, что близко к балету, всё что близко к уличным танцам, всё что близко к экстрим-акробатике — у нас всё присутствует», — сказала Юлия Саутина

Мастер спорта России по чир спорту Иван Мухин рассказал как пришел в данный вид спорта и остался в нем.

«Я, как и многие в нашей стране, занимался многими видами спорта, в том числе и гимнастическими. Просто вот этот вид спорта — чирлидинг, сейчас чир спорт — он привлекает и затягивает как что-то невероятное. Вот так и я тоже пришел, ничего не подозревая, освоить этот новый вид спорта и как-то в нем и остался», — сказал Иван Мухин.

«Это очень сильно затягивает, это реально интересный вид спорта. Командный, то есть все победы умножаются на количество людей в команде, все поражения делятся. То есть, нет такого психологического «уродования» детей», — добавила Юлия Саутина.

Заявки на участие в чемпионате и первенстве Европы по чир спорту подтвердили 2300 спортсменов из 24 национальных спортивных сборных команд. Россию на соревнованиях представят более 550 спортсменов в восьми спортивных дисциплинах

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Санкт-Петербург принимал на «Сибур-Арене» Всероссийские соревнования по чирлидинг спорту «Чиромания — Питер». В них приняли участие более 1000 человек из 30 регионов России, сделав их самыми масштабными в прошлом году.