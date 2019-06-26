Бишкек, 26 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Правительство Китая выделит Киргизии $6 млн 760 тысяч (422,6 млн рублей) на покрытие расходов, связанных с проведением в Бишкеке заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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В ведомстве отмечают, что министр экономики Киргизии Санжар Муканбетов и посол КНР Ду Дэвэн подписали соответствующие документы о предоставлении китайской финансовой помощи киргизскому правительству.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня 2019 года в столице Киргизии состоялся саммит глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Сумму расходов на проведение этого международного мероприятия киргизстанские власти не озвучивали.

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