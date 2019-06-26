Ростов-на-Дону, 26 июня, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Стадион «Ростов-Арена», принявшая в 2018 году пять матчей чемпионата мира по футболу, станет домашней площадкой и для футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопска (Ростовская область). Команда, вышедшая в Футбольную национальную лигу, должна была занять «Олимп-2», но ей было отказано.

JukoFF Ростов-Арена

«К сожалению, на данный момент максимальная загруженность ростовского стадиона «Олимп-2», обеспечивающего тренировочный процесс главной команды ФК «Ростов», её молодежного состава, а также детско-юношеских команд, не позволяет нашей команде выступать на «Олимпе» в рамках Первенства ФНЛ. Мы также выражаем благодарность руководству «жёлто-синих» за диалог и поиски компромисса», — сообщает администрация ФК «Чайка».

ИА REGNUM ранее сообщало, что региональные власти планировали отремонтировать стадион «Олимп-2» и передать его в качестве основной площадки футбольному клубу «Чайка».

Напомним, футбольный клуб «Чайка» был образован в 1997 году в селе Песчанокопское. В сезоне 2018/19 команда стала победителем в ПФЛ (зона «Юг»).