Москва, 5 июня, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Брикетирование — простейший способ упаковки твердых бытовых отходов. В процессе переработки их измельчают и спрессовывают, как результат — сокращение объема мусора позволяет экономить средства на его хранение и транспортировку.

Страница «ЭкоТехноПарк «Шиес» в социальной сети «ВКонтакте» Меньше объема, больше эффективности: зачем нужно брикетирование мусора

Польза на всех этапах

Вне зависимости от того, каким именно образом осуществляется утилизация отходов, брикетирование — это удачное решение как с точки зрения влияния на окружающую среду, так и в плане экономии пространства и средств при хранении и транспортировке мусора. Этот метод, как и бизнес по производству аппаратов для брикетирования, взяли на вооружение многие развитые страны, но для России такой подход пока непривычен.

Применение технологии брикетирования в целом упрощает утилизацию отходов. Если брикетированные отходы идут на переработку во вторичное сырье, это также является большим плюсом: во время транспортировки разные типы мусора не успевают вступить во взаимодействие, и большая его часть остается пригодной для переработки. В отличие от обычного мусора, брикеты можно эффективно использовать как топливо, поскольку теплоотдача при их сжигании значительно выше, а затраты энергии для этого, наоборот, снижаются.

Если же эти брикеты отправляют на захоронение, они занимают в карьере гораздо меньше пространства, чем обычный мусор, а риск появления паразитов в местах захоронения снижается до нуля. Даже долгосрочное хранение брикетированных отходов не оказывает негативного влияния на состояние окружающей среды. Герметичная упаковка в пленку приводит к тому, что из-за отсутствия поступления внутрь воздуха процессы гниения там останавливаются в течение считанных часов, благодаря чему в них не образуется биогаз и неприятный запах.

Кроме этого, полигоны, на которых хранится брикетированный мусор, располагают двойной степенью защиты от, пусть и маловероятного, попадания фильтрата в землю. В качестве изоляционных материалов применяются бетонитовый мат, обладающий высокой морозоустойчивостью и абсолютной водонепроницаемостью, и геомембрана, выдерживающая неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание», «гидратация-дегидратация».

Страница «ЭкоТехноПарк «Шиес» в социальной сети «ВКонтакте» Меньше объема, больше эффективности: зачем нужно брикетирование мусора

Итоги внедрения

За счет перехода на цивилизованные способы обращения в ТБО, в том числе использования метода брикетирования отходов, количество мусорных полигонов в Германии сократилось с 50 тысяч (в 70-х годах) до 150 (в 2014 году) — при этом в настоящий момент они работают в ограниченном режиме.

Великобритания полностью перешла на брикетирование мусора. Островное государство вывозит отсортированные отходы за рубеж: в Германию, Швецию, Польшу, Гонконг, Таиланд, Вьетнам, Нидерланды и другие страны мира. Британский экспорт разные регионы используют по-разному в зависимости от категории отходов — в основном это переработка во вторсырье и производство топлива RDF — твердого вторичного топлива.

Сложность транспортировки мусора из Великобритании изначально была связана с тем, что вывозить его приходилось по воде на дальние расстояния. Брикетирование отходов снова оказалось эффективным решением. На сегодняшний день эту процедуру проходит весь мусор, экспортируемый из страны. Ее осуществляют в соответствии с международными стандартами транспортировки: отходы измельчают, спрессовывают, упаковывают в пленку, обеззараживают, отправляют в сортировочные пункты, и затем — на грузовиках и кораблях — в страны, заинтересованные в переработке такого сырья.

Экспорт бытовых отходов особенно востребован в Швеции и Норвегии. Местные мусоросжигательные заводы зарабатывают продажей энергии, а сырья, необходимого для того, чтобы заполнить их мощности, недостаточно: жители этих стран производят слишком мало отходов.

При этом сжигание брикетированного мусора помогает серьезно экономить: например, в Осло два мусоросжигательных завода перерабатывают 310 тысяч тонн отходов в год, производя тепло и электроэнергию, которые могут обеспечить 90 тысяч домашних хозяйств и осветить 30 тысяч улиц города.

Россия пока только делает первые шаги по переходу на цивилизованные схемы обращения с ТБО, и брикетирование мусора имеет все шансы стать ключевой составляющей новой системы.